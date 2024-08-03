Леброн стал 4-м игроком в истории Олимпийских игр по количеству результативных передач

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс стал четвёртым игроком по количеству результативных передач, которые были сделаны в матчах Олимпийских игр.

В сегодняшнем матче со сборной Пуэрто-Рико Леброн отдал восемь результативных передач. Таким образом, на Олимпийских играх Джеймс в общей сложности сделал 110 передач. Он стал четвёртым игроком в истории Игр в данном показателе.

Топ-5 игроков с наибольшим количеством передач, сделанных на Олимпийских играх

1. Шарунас Ясикявичюс (сборная Литвы) — 160 передач.

2. Шарунас Марчюлёнис (сборная Литвы) — 121 передача.

3. Тони Кукоч (сборная Югославии; сборная Хорватии) — 112 передач.

4. Леброн Джеймс (сборная США) — 110 передач.

5. Ману Джинобили (сборная Аргентины) — 107 передач.