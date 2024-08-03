Айзейя Уэйли подписал контракт с «Локомотивом-Кубань»

26-летний тяжёлый форвард Айзейя Уэйли подписал контракт с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2023/2024 Уэйли выступал в Бундеслиге, где играл в составе команды MLP Academics Heidelberg. В среднем за игру Айзейя проводил на площадке 27 минут, а также набирал 11,4 очка, делал 8,2 подбора, 1,3 перехвата и совершал 1,2 блок-шота.

Также Айзейя имеет опыт выступлений в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), G-лиге и Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На драфте НБА в 2022 году он не был выбран. В 2023 году американский атлет играл в мексиканском чемпионате, где в составе клуба Astros de Jalisco завоевал чемпионский титул.