Бывший тренер сборной США раскрыл условия для успеха Кларк в женской НБА

Бывший главный тренер сборной США по баскетболу и университетской команды Дьюк в NCAA Майк Кшишевски назвал сильные стороны разыгрывающей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк, которая выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Она великолепно отдаёт пасы и обладает потрясающим видением площадки. Конечно, её успехи в атаке тоже впечатляют, но главное — она делает своих партнёров по команде лучше. Если она окажется в команде женской НБА, где играют опытные и талантливые баскетболистки, ее талант будет сиять ещё ярче», — сказал Кшишевски во время подкаста The Herd с экспертом Колином Каухердом.

Напомним, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу. Более того, Кейтлин не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры, которые проходят на данный момент в Париже.