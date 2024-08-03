Дюрант вышел на первое место в истории сборной США по двум статистическим показателям

В данный момент проходит матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречаются сборные США и Пуэрто-Рико. На момент написания новости счёт на табло — 100:76 в пользу американской сборной.

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант во время встречи стал единоличным лидером в истории национальной команды как по количеству набранных очков, так и по количеству собранных подборов.

Отметим, что 35-летний Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах. Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».