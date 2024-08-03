Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант вышел на первое место в истории сборной США по двум статистическим показателям

Дюрант вышел на первое место в истории сборной США по двум статистическим показателям
Комментарии

В данный момент проходит матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречаются сборные США и Пуэрто-Рико. На момент написания новости счёт на табло — 100:76 в пользу американской сборной.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Ховард, Рид, Альварадо, Томпсон, Форд, Клавелл, Ромеро, Ортис, Торо Барэа, Уотерс
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант во время встречи стал единоличным лидером в истории национальной команды как по количеству набранных очков, так и по количеству собранных подборов.

Отметим, что 35-летний Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах. Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Следить за матчами:
Лучшая игра Эдвардса на Олимпиаде и рекорды Дюранта! США переиграла Пуэрто-Рико. LIVE
Live
Лучшая игра Эдвардса на Олимпиаде и рекорды Дюранта! США переиграла Пуэрто-Рико. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android