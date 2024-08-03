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Эмбиид в концовке матча отвлёкся на освиставших его фанатов, а затем не попал по кольцу

Эмбиид в концовке матча отвлёкся на освиставших его фанатов, а затем не попал по кольцу
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Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Pineiro, Кондитт, Ховард, Рид, Альварадо, Томпсон, Форд, Клавелл, Ромеро, Ортис, Торо Барэа, Уотерс
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и сборной США Джоэл Эмбиид принял участие в матче. В концовке встречи произошёл забавный момент, во время которого баскетболист начал взаимодействовать с местными болельщиками, освистывавшими его на протяжении всего матча. После чего центровой не смог попасть по кольцу.

Момент с Джоэлем Эмбиидом

Момент с Джоэлем Эмбиидом

Фото: Кадр из трансляции

Момент с Джоэлем Эмбиидом

Момент с Джоэлем Эмбиидом

Фото: Кадр из трансляции

Эмбиид провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 15 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), сделав три подбора, две результативные передачи и столько же блок-шотов. Отметим, что сборная США одержала победы во всех встречах.

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