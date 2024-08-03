В «Локомотиве-Кубань» прокомментировали переход 26-летнего Айзейи Уэйли

Спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко высказался по поводу подписания контракта с 26-летним американским тяжёлым форвардом Айзейей Уэйли.

«Мы тщательно проанализировали игру Айзейи Уэйли. Нас привлекла его энергия, особенно в защите. Уэйли очень подвижный, способен обороняться против нескольких позиций соперника.

В нападении он тоже мобилен и сможет помочь на позиции тяжёлого форварда, где сейчас у нас в команде задействовано не так много игроков», — приводит слова Мелешенко официальный телеграм-канал «Локомотива-Кубань».

В сезоне-2023/2024 Уэйли выступал в Бундеслиге, где играл в составе команды MLP Academics Heidelberg. В среднем за игру Айзейя проводил на площадке 27 минут, а также набирал 11,4 очка, делал 8,2 подбора, 1,3 перехвата и совершал 1,2 блок-шота.