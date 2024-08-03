Эмбиид — об освистывании фанатами: я видел худшее. В Филадельфии освистывают своих игроков

Лидер «Филадельфии Сиксерс» и член национальной команды США камерунец Джоэл Эмбиид прокомментировал то, что фанаты на трибунах освистывали его в сегодняшней игре со сборной Пуэрто-Рико.

«Это любовь. Я видел худшее. В Филадельфии болельщики освистывают своих игроков», — приводит слова Эмбиида журналист портала Eurohoops Арис Баркас на своей странице в социальных сетях.

Джоэл Эмбиид провёл на площадке в сегодняшней игре в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 15 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), сделав три подбора, две результативные передачи и столько же блок-шотов.

Отметим, что сборная США одержала победы во всех встречах в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр в Париже.