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Эмбиид — об освистывании фанатами: я видел худшее. В Филадельфии освистывают своих игроков

Эмбиид — об освистывании фанатами: я видел худшее. В Филадельфии освистывают своих игроков
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Лидер «Филадельфии Сиксерс» и член национальной команды США камерунец Джоэл Эмбиид прокомментировал то, что фанаты на трибунах освистывали его в сегодняшней игре со сборной Пуэрто-Рико.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

«Это любовь. Я видел худшее. В Филадельфии болельщики освистывают своих игроков», — приводит слова Эмбиида журналист портала Eurohoops Арис Баркас на своей странице в социальных сетях.

Джоэл Эмбиид провёл на площадке в сегодняшней игре в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 15 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые), сделав три подбора, две результативные передачи и столько же блок-шотов.

Отметим, что сборная США одержала победы во всех встречах в рамках 1-го тура летних Олимпийских игр в Париже.

Момент с Эмбиидом:
Фото
Эмбиид в концовке матча отвлёкся на освиставших его фанатов, а затем не попал по кольцу
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