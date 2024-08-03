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Гилджес-Александер предположил, при каких условиях можно обыграть сборную США на ОИ-2024

Гилджес-Александер предположил, при каких условиях можно обыграть сборную США на ОИ-2024
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» и сборной Канады по баскетболу Шей Гилджес-Александер оценил потенциальный матч со сборной США на Олимпийских играх, которые на данный момент проходят в Париже.

«Они [США] показывают свои лучшие качества. Очевидно, что это команда с исключительным талантом и глубиной. Чтобы противостоять им, нужно выступить практически идеально, без единой ошибки. Что касается предстоящего матча с нами, то мы готовы к любой команде», — сказал Гилджес-Александер в беседе с североамериканским журналистом Майком Тирико.

Отметим, что канадская национальная команда, как и американская, в рамках группового этапа одержала три победы из трёх возможных. Вчера, 2 августа, канадцы обыграли сборную Испании со счётом 88:85. Гилджес-Александер, в свою очередь, отметился 20 набранными очками и тремя подборами.

Как прошёл матч Канада — Франция:
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