Эдвардс совершил перехват, после чего исполнил роскошную «мельницу» в быстром отрыве

Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды.

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс в начале заключительной четверти стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве после перехвата уиндмилл-данк (или просто «мельницу». — Прим. «Чемпионата»). По итогам игрового эпизода американцы увеличил отрыв от соперника до 27 очков.

Перехват Энтони Эдвардса Фото: Кадр из трансляции

Энтони Эдвардс в быстром отрыве Фото: Кадр из трансляции

Уиндмилл-данк Энтони Эдвардса Фото: Кадр из трансляции

Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 26 очков (11 из 15 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), сделав три подбора, столько же результативных передач и два перехвата. Отметим, что сборная США одержала победы во всех трёх встречах.