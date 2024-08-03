Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс совершил перехват, после чего исполнил роскошную «мельницу» в быстром отрыве

Эдвардс совершил перехват, после чего исполнил роскошную «мельницу» в быстром отрыве
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс в начале заключительной четверти стал автором эффектного момента, исполнив в быстром отрыве после перехвата уиндмилл-данк (или просто «мельницу». — Прим. «Чемпионата»). По итогам игрового эпизода американцы увеличил отрыв от соперника до 27 очков.

Перехват Энтони Эдвардса

Перехват Энтони Эдвардса

Фото: Кадр из трансляции

Энтони Эдвардс в быстром отрыве

Энтони Эдвардс в быстром отрыве

Фото: Кадр из трансляции

Уиндмилл-данк Энтони Эдвардса

Уиндмилл-данк Энтони Эдвардса

Фото: Кадр из трансляции

Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 26 очков (11 из 15 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), сделав три подбора, столько же результативных передач и два перехвата. Отметим, что сборная США одержала победы во всех трёх встречах.

Забавный момент с матча:
Фото
Эмбиид в концовке матча отвлёкся на освиставших его фанатов, а затем не попал по кольцу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android