Леброн Джеймс: я был не впечатлён игрой сборной Франции в матче с Германией

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс поделился мнением насчёт выступления сборной Франции в матче с представителями Германии на летних Олимпийских играх в Париже.

«Я был не впечатлён игрой сборной Франции в матче с Германией. Не думаю, что они были готовы к физическому противостоянию с немцами. В остальном они неплохо сыграли», — приводит слова Леброна портал Basket News.

Игра между национальными командами Германии и Франции состоялась вчера, 2 августа. Встреча завершилась со счётом 85:71 (24:18, 24:9, 21:19, 16:25) в пользу немецких баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск). Ранее Остин Ривз рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Леброном Джеймсом.