Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: я был не впечатлён игрой сборной Франции в матче с Германией

Леброн Джеймс: я был не впечатлён игрой сборной Франции в матче с Германией
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс поделился мнением насчёт выступления сборной Франции в матче с представителями Германии на летних Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
71 : 85
Германия
Франция: Вембаньяма - 14, Кординье - 10, Фурнье - 10, Батюм - 8, Ябуселе - 8, Лессор - 5, Стразель - 5, Гобер - 4, Нтиликина - 3, Альбиси - 3, Кулибали - 1, де Коло
Германия: Вагнер - 26, Шрёдер - 26, Вагнер - 8, Бонга - 7, Тайс - 7, Фойгтман - 6, Обст - 3, Тиман - 2, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб

«Я был не впечатлён игрой сборной Франции в матче с Германией. Не думаю, что они были готовы к физическому противостоянию с немцами. В остальном они неплохо сыграли», — приводит слова Леброна портал Basket News.

Игра между национальными командами Германии и Франции состоялась вчера, 2 августа. Встреча завершилась со счётом 85:71 (24:18, 24:9, 21:19, 16:25) в пользу немецких баскетболистов. Матч проходил на арене «Пьер Моруа» (Вильнёв-д'Аск). Ранее Остин Ривз рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Леброном Джеймсом.

Откровения одноклубника Леброна по «Лейкерс»:
Ривз — о Леброне: с первого дня нашего знакомства он относился ко мне с теплотой и заботой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android