Ривз — о Леброне: с первого дня нашего знакомства он относился ко мне с теплотой и заботой

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о взаимоотношениях с одноклубником, лёгким форвардом Леброном Джеймсом, который на данный момент представляет сборную США по баскетболу на Олимпийских играх, которые проходят в Париже.

«Леброн всегда был для меня образцом для подражания и величайшим игроком в истории. С первого дня нашего знакомства он относился ко мне с особой теплотой и заботой, и я чувствовал только любовь и поддержку с его стороны.

Благодаря ему я получил уникальную возможность учиться у лучшего, постигать секреты его подготовки и ухода за своим телом», — цитирует Ривза североамериканская журналистка Николь Ганглани в своей социальной сети.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: