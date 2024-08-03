«Надеюсь поймать кого-нибудь из соперников». Эдвардс — о «мельнице» в матче с Пуэрто-Рико

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардс прокомментировал эффектный эпизод с его участием во время матча 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико, в котором американцы одержали победу со счётом 104:83.

«Я ждал, ждал и наконец-то сделал это! Хотелось забить сверху, но главное, что получилось. Теперь надеюсь поймать кого-нибудь из соперников в следующих трёх играх», — приводит слова Эдвардса Eurohoops.

Энтони, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 26 очков (11 из 15 с игры, где 3 из 6 — трёхочковые), сделав три подбора, столько же результативных передач и два перехвата. Отметим, что сборная США одержала победы во всех трёх встречах.