Леброн отдал эффектную передачу на Джоэла Эмбиида во время матча на Олимпиаде

Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды.

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс на последних минутах второй четверти отдал великолепную результативную передачу на центрового Джоэла Эмбиида, который оказался точен под кольцом соперника. По итогам эпизода американцы увеличили отрыв до пяти очков.

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Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 10 очков (4 из 5 с игры, 2 из 3 — штрафные попытки), сделав восемь результативных передач, шесть подборов и один блок-шот. Отметим, что сборная США одержала победы во всех трёх встречах.