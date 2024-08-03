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Леброн отдал эффектную передачу на Джоэла Эмбиида во время матча на Олимпиаде

Леброн отдал эффектную передачу на Джоэла Эмбиида во время матча на Олимпиаде
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Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс на последних минутах второй четверти отдал великолепную результативную передачу на центрового Джоэла Эмбиида, который оказался точен под кольцом соперника. По итогам эпизода американцы увеличили отрыв до пяти очков.

ВИДЕО

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 10 очков (4 из 5 с игры, 2 из 3 — штрафные попытки), сделав восемь результативных передач, шесть подборов и один блок-шот. Отметим, что сборная США одержала победы во всех трёх встречах.

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