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В ФИБА сравнили эффектный игровой эпизод Эдвардса во время матча ОИ с Майклом Джорданом

В ФИБА сравнили эффектный игровой эпизод Эдвардса во время матча ОИ с Майклом Джорданом
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В официальном аккаунте ФИБА (Международной федерации баскетбола) в социальной сети Х (бывший Twitter) сравнили эффектный игровой эпизод лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса во время матча на Олимпийских играх с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Фото: Официальный аккаунт ФИБА в социальной сети Х (бывший Twitter)

Напомним, сегодня состоялся матч между национальными командами США и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Победу со счётом 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24) одержала американская сборная.

Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. В ходе игры Энтони удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершить два перехвата. На площадке Эдвардс провёл 17 минут и 16 секунд.

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