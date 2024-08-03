Названо достижение, которое удалось сделать лишь одному игроку сборной США на ОИ-2024

Один из лидеров «Бостон Селтикс» и член национальной команды США Джейсон Тейтум стал единственным игроком сборной, которому удалось оформить дабл-дабл в рамках выступления на летних Олимпийских играх в Париже.

Напомним, сегодня состоялся матч между национальными командами США и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Победу со счётом 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24) одержала американская сборная. В ходе игры Джейсону Тейтуму удалось набрать четыре очка, сделать пять подборов, две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Ему удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, а также три передачи.