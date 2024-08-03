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Названо достижение, которое удалось сделать лишь одному игроку сборной США на ОИ-2024

Названо достижение, которое удалось сделать лишь одному игроку сборной США на ОИ-2024
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» и член национальной команды США Джейсон Тейтум стал единственным игроком сборной, которому удалось оформить дабл-дабл в рамках выступления на летних Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

Напомним, сегодня состоялся матч между национальными командами США и Пуэрто-Рико в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Победу со счётом 104:83 (25:29, 39:16, 23:14, 17:24) одержала американская сборная. В ходе игры Джейсону Тейтуму удалось набрать четыре очка, сделать пять подборов, две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Ему удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, а также три передачи.

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