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«Он знает, что сделает это». Расселл — о том, что его удивляет в Стефене Карри

«Он знает, что сделает это». Расселл — о том, что его удивляет в Стефене Карри
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился впечатлениями по поводу разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который на данный момент представляет сборную США по баскетболу на Олимпийских играх, проходящих в Париже.

«Он оттачивает каждый бросок до совершенства, и, когда у него есть шанс забить из-за половины поля с тремя очками, он просто знает, что сделает это. И действительно, он забивает с лёгкостью, как будто это самое обычное дело.

Это неудивительно, учитывая его невероятную подготовку. Когда я вижу, как он тренируется, понимаю, что могу бросать мяч откуда угодно, — у меня появляется вера в свои силы», — приводит слова Расселла аккаунт ClutchPoints в социальной сети.

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