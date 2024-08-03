«Он знает, что сделает это». Расселл — о том, что его удивляет в Стефене Карри

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл поделился впечатлениями по поводу разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, который на данный момент представляет сборную США по баскетболу на Олимпийских играх, проходящих в Париже.

«Он оттачивает каждый бросок до совершенства, и, когда у него есть шанс забить из-за половины поля с тремя очками, он просто знает, что сделает это. И действительно, он забивает с лёгкостью, как будто это самое обычное дело.

Это неудивительно, учитывая его невероятную подготовку. Когда я вижу, как он тренируется, понимаю, что могу бросать мяч откуда угодно, — у меня появляется вера в свои силы», — приводит слова Расселла аккаунт ClutchPoints в социальной сети.