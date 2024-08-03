Стефен Карри оценил игру сборной США на ОИ-2024, выделив Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри после матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико (104:83) оценил выступление американской команды.

«Это довольно необычно: Энт [Энтони Эдвардс] сегодня вечером выдал отличную игру, Бэм хорошо сыграл в другой вечер, Кей Ди [Кевин Дюрант] — в предыдущий, а Брон [Леброн Джеймс] демонстрирует стабильность на протяжении всего времени.

Остальные игроки находят свою роль и источники для бросков. При этом никто не доминирует полностью, не контролируя каждый эпизод игры», — приводит слова Карри североамериканский журналист Тим Рейнольдс на своей страничке в социальных сети.