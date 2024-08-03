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Стефен Карри оценил игру сборной США на ОИ-2024, выделив Леброна Джеймса

Стефен Карри оценил игру сборной США на ОИ-2024, выделив Леброна Джеймса
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стефен Карри после матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико (104:83) оценил выступление американской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

«Это довольно необычно: Энт [Энтони Эдвардс] сегодня вечером выдал отличную игру, Бэм хорошо сыграл в другой вечер, Кей Ди [Кевин Дюрант] — в предыдущий, а Брон [Леброн Джеймс] демонстрирует стабильность на протяжении всего времени.

Остальные игроки находят свою роль и источники для бросков. При этом никто не доминирует полностью, не контролируя каждый эпизод игры», — приводит слова Карри североамериканский журналист Тим Рейнольдс на своей страничке в социальных сети.

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