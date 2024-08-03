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Сербия — Южный Судан — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 96:85, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная Сербии по баскетболу победила команду Южного Судана и вышла с Грецией в плей-офф
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Сегодня, 3 августа, состоялся матч мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде, в котором встречались сборные Сербии и Южного Судана. Победа со счётом 96:85 (23:22, 24:22, 25:23, 24:18) осталась за сербскими баскетболистами. Таким образом, сборные Сербии и Греции вышли в плей-офф Олимпийских игр.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович. В ходе игры ему удалось набрать 30 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Богдан провёл 31 минуту и 33 секунды.

Самым результативным игроком национальной команды Южного Судана стал Карлик Джонс. За время матча Джонс смог набрать 17 очков, сделать пять подборов, отдать 10 подборов, а также совершить два перехвата. На площадке Карлик находился ровно 40 минут.

Олимпийские игры. Баскетбол. Календарь
Олимпийские игры. Баскетбол. Турнирная таблица
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