Эмбиид — о выборе в пользу США: на горизонте маячили некоторые трудности от Франции

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и сборной США по баскетболу Джоэл Эмбиид после матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико (104:83) в очередной раз высказался о выборе в пользу США, а не сборной Франции.

«На горизонте маячили некоторые трудности со стороны Франции… Но я всегда говорю, что моё место там, где меня ждут и ценят, а эти ребята [сборная США] действительно хотели видеть меня в своих рядах», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

Джоэл Эмбиид провёл на площадке в сегодняшней игре в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 15 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый), сделав три подбора, две результативные передачи и столько же блок-шотов.