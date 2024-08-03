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Эмбиид — о выборе в пользу США: на горизонте маячили некоторые трудности от Франции

Эмбиид — о выборе в пользу США: на горизонте маячили некоторые трудности от Франции
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» и сборной США по баскетболу Джоэл Эмбиид после матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Пуэрто-Рико (104:83) в очередной раз высказался о выборе в пользу США, а не сборной Франции.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

«На горизонте маячили некоторые трудности со стороны Франции… Но я всегда говорю, что моё место там, где меня ждут и ценят, а эти ребята [сборная США] действительно хотели видеть меня в своих рядах», — приводит слова Эмбиида The Athletic.

Джоэл Эмбиид провёл на площадке в сегодняшней игре в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 15 очков (6 из 14 с игры, где 1 из 4 — трёхочковый), сделав три подбора, две результативные передачи и столько же блок-шотов.

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