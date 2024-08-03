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Игрок сборной Сербии отпраздновал трёхочковый бросок, глядя на скамейку Южного Судана

Игрок сборной Сербии отпраздновал трёхочковый бросок, глядя на скамейку Южного Судана
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На данный момент проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная Сербии и сборная Южного Судана. На момент написания новости счёт на табло — 72:71 в пользу сербской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович в середине третьей четверти успешно реализовал трёхочковый бросок. Примечательно, что после попадания 31-летний баскетболист начал праздновать это, оглядываясь в сторону скамейки запасных соперника.

ВИДЕО

Отметим, что Сербия выйдет в плей-офф Олимпийского турнира по баскетболу, если: 1) Сербия победит Южный Судан; 2) Сербия проиграет Южному Судану с разницей не более 23 очков. Тем временем Южному Судану для выхода необходимо одержать победу или проиграть с разницей не более одного очка.

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