Игрок сборной Сербии отпраздновал трёхочковый бросок, глядя на скамейку Южного Судана

На данный момент проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная Сербии и сборная Южного Судана. На момент написания новости счёт на табло — 72:71 в пользу сербской команды.

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович в середине третьей четверти успешно реализовал трёхочковый бросок. Примечательно, что после попадания 31-летний баскетболист начал праздновать это, оглядываясь в сторону скамейки запасных соперника.

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Отметим, что Сербия выйдет в плей-офф Олимпийского турнира по баскетболу, если: 1) Сербия победит Южный Судан; 2) Сербия проиграет Южному Судану с разницей не более 23 очков. Тем временем Южному Судану для выхода необходимо одержать победу или проиграть с разницей не более одного очка.