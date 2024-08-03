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Баскетбол 3x3, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа

Баскетбол 3x3, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 3 августа
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В субботу, 3 августа, на летних Олимпийских играх в Париже прошли матчи в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня. Игры провели женские сборные.

Олимпиада-2024. Баскетбол 3х3. Женщины
Результаты матчей 3 августа (время — московское):

18:30. Групповой раунд. Азербайджан — Канада — 19:21;
19:00. Групповой раунд. Испания — Германия — 15:18;
19:35. Групповой раунд. Франция — Австралия — 18:16;
20:05. Групповой раунд. Китай — США — 12:14;
22:30. 1/4 финала. Канада — Австралия — 21:10;
23:05. 1/4 финала США — Китай — 21:13.

Олимпийским чемпионом Токио у женщин является сборная США. Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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