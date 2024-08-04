Видео: игрок Южного Судана вколотил сверху, сократив отставание от Сербии до одного очка

Вчера, 3 августа, состоялся матч 3-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встретились сборные Сербии и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 96:85 в пользу сербской команды.

В начале заключительной четверти баскетболисты сборной Южного Судана организовали эффектный момент в быстром отрыве, по итогам которого тяжёлый форвард Веньен Габриэль шикарно исполнил аллей-уп данк. Таким образом, южносуданские игроки сократили отставание от соперника до одного очка.

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Отметим, что наиболее результативным игроком сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович. В ходе игры ему удалось набрать 30 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Богдан провёл 31 минуту и 33 секунды.