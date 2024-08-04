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Определились все пары четвертьфинала по баскетболу на Олимпиаде в Париже

Определились все пары четвертьфинала по баскетболу на Олимпиаде в Париже
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Завершились все матчи группового этапа мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, по итогам которых сформировались пары четвертьфиналистов.

Пары 1/4 финала мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024:

США — Бразилия;
Германия — Греция;
Канада — Франция;
Сербия — Австралия.

Четвертьфинальные игры пройдут 6 августа, во вторник. Первый матч начнётся в 12:00 по московскому времени.

3 августа состоялись две игры в рамках Олимпийских игр: США — Пуэрто-Рико и Сербия — Южный Судан. В первой встрече победа осталась за американскими баскетболистами со счётом 104:83, а во второй — за сербскими атлетами со счётом 96:85.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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