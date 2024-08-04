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Сербия исполнила в пять раз больше штрафных бросков в матче ОИ с Южным Суданом

Сербия исполнила в пять раз больше штрафных бросков в матче ОИ с Южным Суданом
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Вчера, 3 августа, состоялся матч 3-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встретились сборные Сербии и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 96:85 в пользу сербской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

Примечательно, что баскетболисты сборной Сербии за всю встречу 31 раз выходили на линию штрафных бросков, тем временем Южный Судан — лишь шесть раз. Таким образом, по количеству попыток сербы превзошли соперников более чем в пять раз.

Отметим, что наиболее результативным игроком сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович. В ходе игры ему удалось набрать 30 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Богдан провёл 31 минуту и 33 секунды.

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