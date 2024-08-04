Сербия исполнила в пять раз больше штрафных бросков в матче ОИ с Южным Суданом

Вчера, 3 августа, состоялся матч 3-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встретились сборные Сербии и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 96:85 в пользу сербской команды.

Примечательно, что баскетболисты сборной Сербии за всю встречу 31 раз выходили на линию штрафных бросков, тем временем Южный Судан — лишь шесть раз. Таким образом, по количеству попыток сербы превзошли соперников более чем в пять раз.

Отметим, что наиболее результативным игроком сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович. В ходе игры ему удалось набрать 30 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота. На площадке Богдан провёл 31 минуту и 33 секунды.