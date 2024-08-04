Богдан Богданович повторил достижение Адетокунбо и Кабокло на Олимпиаде-2024

Вчера, 3 августа, состоялся матч 3-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встретились сборные Сербии и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 96:85 в пользу сербской команды.

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 30 очков, сделав четыре подбора, восемь результативных передач, два перехвата и столько же блок-шотов.

Таким образом, 31-летний баскетболист стал третьим баскетболистом в рамках нынешней Олимпиады, кому удалось за встречу набрать как минимум 30 очков. Ранее это удавалось тяжёлому форварду сборной Греции Яннису Адетокунбо и Бруно Кабокло из Бразилии.