Призёр Олимпиады Антон Понкрашов прокомментировал переход в клуб Суперлиги

Баскетболист Антон Понкрашов прокомментировал подписание контракта с «Динамо» из Владивостока, которое является действующим чемпионом Суперлиги.

«На самом деле, решение было простым, потому что для меня приоритетом было остаться в России, чтобы семья переезжала со мной. Было несколько вариантов за границей, но, когда появился вариант с Владивостоком, в целом очень быстро всё решили с Эдуардом Сандлером, за что ему огромное спасибо. Поэтому очень рад, что подписал контракт с «Динамо». Семья будет рядом, мы будем находиться в России, и это для меня очень важно.

Переговоры начались несколько дней назад. Я уже давно знаю Эдуарда Сандлера, поэтому всё было чётко, оперативно. Договорились, подписали — и теперь я официальный игрок «Динамо Владивосток», — сказал Понкрашов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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