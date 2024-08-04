Российский баскетболист Антон Понкрашов рассказал о предложениях из экзотических стран

Баскетболист Антон Понкрашов, который накануне подписал контракт с «Динамо» из Владивостока, ответил на вопрос, какие у него ещё были предложения.

«Я не сомневался, что найду клуб до начала сезона. У меня было довольно много предложений, но все они были не из России. Я почти подписал контракт с командой из Ирана. Были варианты из Катара, ОАЭ. Я продолжаю делать то, что люблю! Баскетбол — это всегда вызов и проверка тебя на прочность. Неважно где: Суперлига, сборная или Китай», — сказал Понкрашов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Последним клубом Антона Понкрашова стал «Пари НН», за который он выступал последние два сезона с небольшим перерывом.

Читайте интервью с Антоном Понкрашовым на «Чемпионате».