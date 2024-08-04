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«Трогают за волосы на руке, хватают и кричат — это нормально». Понкрашов — об игре в Китае

«Трогают за волосы на руке, хватают и кричат — это нормально». Понкрашов — об игре в Китае
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Баскетболист Антон Понкрашов, который накануне подписал контракт с «Динамо» из Владивостока, рассказал о своих поездках в Китай для участия в коммерческих турнирах.

«Мне в прошлом году предложили этот вариант. Сказали, что есть там вот такие турниры, спросили, интересно или нет. В прошлом году я съездил, но количество игр было не таким большим. Всё-таки это другой рынок, другие игры, другие соревнования. Поэтому поднабрался опыта. В этом году уже гораздо больше игр провёл. Мне нравится, что там большое количество игр, плюс в Китае баскетбол — спорт номер один, хорошая конкуренция, серьёзные американские игроки. Я нахожусь в тонусе, поэтому всё круто, планирую и дальше ездить.

Для меня, наверное, самой большой сложностью была адаптация к еде. Я уже несколько раз там был, в целом понимаю культуру. Понимаю, что в некоторых провинциях, если люди меня трогают за волосы на руке, просто хватают и кричат — это нормально, потому что, возможно, в этих провинциях никогда не бывало белого человека. Совершенно адекватно к этому отношусь. Есть у них всякие прикольные штуки», — сказал Понкрашов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Антоном Понкрашовым на «Чемпионате».
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