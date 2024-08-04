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Богданович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии, обойдя Милоша Теодосича

Богданович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии, обойдя Милоша Теодосича
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Вчера, 3 августа, состоялся матч 3-го тура группового этапа баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встретились сборные Сербии и Южного Судана. Игра завершилась со счётом 96:85 в пользу сербской команды.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и сборной Сербии Богдан Богданович провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 30 очков, сделав четыре подбора, восемь результативных передач, два перехвата и столько же блок-шотов.

Как сообщает Basket News, Богданович стал лучшим бомбардиром сборной Сербии за всю историю. Защитник обошёл другого известного баскетболиста Милоша Теодосича и поднялся на первое место в истории национальной команды по количеству набранных очков.

Всего на счету Богдановича за карьеру в сборной 1087 очков в 95 матчах. На счету Теодосича 1057 очков за 71 матч. Третье место в списке лучших бомбардиров сборной Сербии занимает Деян Бодирога, у которого 1022 очка за 85 матчей.

Отметим, что сборная Сербии вышла в плей-офф Олимпийских игр, где сыграет с Австралией. Четвертьфинальные игры пройдут во вторник, 6 августа.

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