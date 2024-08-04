Игрок Южного Судана: не хочется винить судей, но их решения повлияли на игру

Разыгрывающий сборной Судана Карлик Джонс прокомментировал выступление своей команды после матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Сербии, в котором его команда потерпела поражение со счётом 85:96.

«Я очень горжусь своей командой и тренерами. Мы прошли долгий и трудный путь, и мало кто верил, что мы сможем дойти до этого момента. Многие не ожидали, что мы вообще будем в игре. Но мы играли с полной самоотдачей и боролись до самого конца. Хотя результат оказался не таким, как мы надеялись, я действительно горжусь нашим выступлением на Олимпиаде.

Не хочется винить судей, но их решения действительно повлияли на игру. Соперникам позволяли играть более агрессивно, чем нам. В течение всей игры я замечал, что им разрешали работать руками и делать то, что нам не позволяли. Это сказалось на нашей атаке и защите. Против такого игрока, как Йокич, нужно быть активным физически. Он заслуженный MVP, и я уважаю его за его игру и команду Сербии. Судейство действительно повлияло на исход матча.

Особенно хочу отметить наших защитников, которые сражались с Йокичем. Он обычно не играет на пятой позиции, но сегодня он был невероятно активен. Нашему молодому игроку Хаману всего 17 лет, но он вышел на площадку и боролся с ним, стараясь усложнить ему задачу. Йокич — выдающийся игрок, и мы сделали всё возможное, чтобы усложнить ему игру.

Это только начало нашего пути. Мало кто верил, что мы будем здесь, а тем более будем так хорошо соревноваться. Нам нужно продолжать работать и верить в себя. Если бы у нас была возможность снова сыграть эти три матча, я бы поставил на нас в любой день недели. Важно сохранять уверенность и двигаться вперёд.

Для меня это настоящее благословение. Без божьей помощи ничего из этого не было бы возможно. Я благодарен ему за то, что он позволил мне оказаться в этой ситуации. Приятно осознавать, что мои усилия и выступления не остаются незамеченными. Я всегда старался изо всех сил, и получить признание — это действительно приятно. Я очень это ценю», — приводит слова Джонса Basket News.