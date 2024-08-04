Айви — о матче с Сербией: мои ребята вложили в эту игру всю душу, а что в итоге?

Главный тренер Южного Судана Ройал Айви раскритиковал работу судей во время матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором его команда потерпела поражение со счётом 85:96.

«Это просто возмутительно! Мои ребята вложили в эту игру всю душу, а что в итоге? Посмотрите на штрафные броски: они пробили 31, а мы всего шесть. Давайте будем честными: как так вышло, что они получили 31 штрафной бросок, а мы только шесть?

Объясните мне это! Мы забили больше трёхочковых (14 из 34. — Прим. «Чемпионата»), сделали больше попаданий с игры, выиграли подборы на чужом щите, но они пробили 31 штрафной бросок. Как это возможно?

Мои ребята выложились на полную, отдали все силы. Как получилось, что во второй половине мы пробили всего один штрафной бросок? Один штрафной за всю вторую половину!» — цитирует Айви Basket News.