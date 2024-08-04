Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айви — о матче с Сербией: мои ребята вложили в эту игру всю душу, а что в итоге?

Айви — о матче с Сербией: мои ребята вложили в эту игру всю душу, а что в итоге?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер Южного Судана Ройал Айви раскритиковал работу судей во время матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором его команда потерпела поражение со счётом 85:96.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

«Это просто возмутительно! Мои ребята вложили в эту игру всю душу, а что в итоге? Посмотрите на штрафные броски: они пробили 31, а мы всего шесть. Давайте будем честными: как так вышло, что они получили 31 штрафной бросок, а мы только шесть?

Объясните мне это! Мы забили больше трёхочковых (14 из 34. — Прим. «Чемпионата»), сделали больше попаданий с игры, выиграли подборы на чужом щите, но они пробили 31 штрафной бросок. Как это возможно?

Мои ребята выложились на полную, отдали все силы. Как получилось, что во второй половине мы пробили всего один штрафной бросок? Один штрафной за всю вторую половину!» — цитирует Айви Basket News.

Сейчас читают:
Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!
Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android