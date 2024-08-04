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Денг: не понимаю, почему на Олимпиаде нет африканских судей. На дворе 2024 год

Денг: не понимаю, почему на Олимпиаде нет африканских судей. На дворе 2024 год
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Президент Федерации баскетбола Южного Судана Луол Денг после матча в рамках 3-го тура группового этапа Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Сербии (85:96) высказался о работе судей. В частности, Денг сетовал по поводу отсутствия на турнире африканских судей.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

«Я согласен со многими мыслями, высказанными Ройалом. За свою долгую карьеру, особенно за последние 3,5 года тренерской работы, я заметил, что это явно предвзято. Мы не могли проявлять такую же агрессию, как наши соперники. Сербия славится своим баскетболом и имеет великую историю в этом виде спорта.

Их защитники играют так, как будто судьи их знают лично и позволяют им играть в своём стиле. Но как только наши игроки начинают действовать в своём стиле, их тут же наказывают. Кажется, существует некая предвзятость и стереотип о том, что африканские игроки слишком агрессивны.

Я не понимаю, почему на Олимпиаде нет африканских судей. На дворе 2024 год. Независимо от причин, если мы представляем целый континент, то должны быть представлены полностью. Это важный вопрос, над которым нам нужно продолжать работать.

Если судьи не знакомы с нашей игрой и стилем, то что такое чемпионат мира или Олимпиада? Это просто соревнование в европейском стиле баскетбола? Нам не разрешено быть агрессивными?» — приводит слова Денга Basket News.

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