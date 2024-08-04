Грин рассказал о влиянии Леброна, Дюранта и Карри на Энтони Эдвардса в сборной США

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил пребывание атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса в стане сборной США по баскетболу во время Олимпийских игр, которые проходят на данный момент в Париже.

«То, как Брон [Леброн Джеймс], Стеф [Стефен Карри] и Кей Ди [Кевин Дюрант] принимают его под своё крыло — символически передают ему бразды правления командой», — сказал Грин во время собственного подкаста.

Напомним, вчера, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды. Энтони Эдвардс, в свою очередь, стал лидером команды по набранным очкам — 26.