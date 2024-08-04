Остин Ривз: уверен, что у «Лейкерс» есть всё необходимое для борьбы за чемпионство

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз оценил перспективы лос-анджелесского клуба в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне нравится, где мы сейчас находимся. Я уверен, что у нас есть всё необходимое для борьбы за чемпионство. Если вспомнить серию с «Денвером» за прошлый сезон, точные цифры я не помню, но мы вели в счёте около 140 минут против их 38 минут или что-то в этом роде и всё равно проиграли серию 4-1 — это трудно осознать.

Всё решилось в нескольких моментах под конец, где мы не смогли выполнить свои задачи, а они смогли. Если бы нам удалось, мы бы выиграли ту серию и получили шанс сыграть с «Миннесотой».

Поэтому я доволен нашим текущим положением.И, конечно, приход Джей Джей Редика — он настоящий боец. Мы видели его в Лас-Вегасе на Летней лиге, где он подошёл к нам и сказал: «Я три часа смотрел на [тактическую] доску, пытаясь понять, как мы будем это делать».

Его интенсивность очевидна с первого взгляда. Вы знаете, сколько времени он готов вложить», — цитирует Ривза североамериканская журналистка Николь Ганглани на своей странице в социальной сети.