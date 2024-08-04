Тренер сборной Сербии Пешич: Южный Судан играет в баскетбол будущего

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высоко оценил уровень навыков национальной команды Южного Судана.

«Южный Судан играет в баскетбол будущего. Через 10 лет каждая команда будет играть в своём стиле», — приводит слова Пешича журналист портала Eurohoops Арис Баркас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, игра между национальными командами Сербии и Южного Судана состоялась вчера, 3 августа. Победа со счётом 96:85 (23:22, 24:22, 25:23, 24:18) осталась за сербскими баскетболистами. Таким образом, сборные Сербии и Греции вышли в плей-офф Олимпийских игр.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович. В ходе игры ему удалось набрать 30 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота.