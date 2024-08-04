Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Сербии Пешич: Южный Судан играет в баскетбол будущего

Тренер сборной Сербии Пешич: Южный Судан играет в баскетбол будущего
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высоко оценил уровень навыков национальной команды Южного Судана.

«Южный Судан играет в баскетбол будущего. Через 10 лет каждая команда будет играть в своём стиле», — приводит слова Пешича журналист портала Eurohoops Арис Баркас на своей странице в социальных сетях.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч

Напомним, игра между национальными командами Сербии и Южного Судана состоялась вчера, 3 августа. Победа со счётом 96:85 (23:22, 24:22, 25:23, 24:18) осталась за сербскими баскетболистами. Таким образом, сборные Сербии и Греции вышли в плей-офф Олимпийских игр.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал атакующий защитник Богдан Богданович. В ходе игры ему удалось набрать 30 очков, сделать четыре подбора, отдать восемь передач, а также совершить два перехвата и два блок-шота.

Сейчас читают:
Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!
Сербия подарила Греции с Адетокунбо плей-офф Олимпиады. Южный Судан — браво!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android