Баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 4 августа

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Сегодня, 4 августа, состоится очередной игровой день в рамках олимпийского баскетбольного турнира. В общей сложности будет проведено четыре матча среди женских национальных команд.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей 4 августа (время — московское)

12:00 Женщины. Группа C. Япония — Бельгия;

14:30 Женщины. Группа B. Канада — Нигерия;

18:15 Женщины. Группа C. Германия — США;

22:00 Женщины. Группа B. Австралия — Франция.

Последний раз соревнования по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывали американки. В финале соревнований в Токио они обыграли японок.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.