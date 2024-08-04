Грин сделал категоричное заявление по поводу шансов сборной США-2024 обыграть «Дрим-тим»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил мнение, что нынешняя сборная США по баскетболу, выступающая на данный момент на Олимпийских играх в Париже, справилась бы без проблем с легендарной американской сборной образца 1992 года, которая больше известна как «Дрим-тим».

«Команда 2024 года представляет собой новую эру в баскетболе, и я без сомнений поставлю на них в любой день недели. На мой взгляд, они выиграют у легендарной «Дрим-тим» в пяти из семи матчей. Конечно, «Дрим-тим» заслуживает огромного уважения — в их составе были настоящие звёзды баскетбола, члены Зала славы.

Однако я считаю, что универсальность, звёздная сила и результативность команды этого года делают их практически непобедимыми. Если бы в составе «Дрим-тим» был Шакил О'Нил вместо Кристиана Леттнера, возможно, исход был бы другим.

Но в нынешнем виде я не вижу шансов для «Дрим-тим» даже приблизиться к команде образца 2024 года. Я предсказываю победу последних с разницей в 10 очков — запомните мои слова», — заявил Грин в рамках собственного подкаста.