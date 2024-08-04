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Гилберт Аренас рассказал, к каким финансовым уловкам могут прибегать клубы НБА

Гилберт Аренас рассказал, к каким финансовым уловкам могут прибегать клубы НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас поделился мыслями о потенциальных шагах клубов североамериканской лиги, направленных на снижение контрактных расходов.

«Чтобы попасть в сборную НБА, необходимо сыграть как минимум 65 игр. Но чьи интересы при этом учитываются? Представьте, что Вембаньяма набирает в среднем 70 очков за игру, но получает травму колена или сталкивается с другими проблемами со здоровьем. Кто принимает решение о его возвращении на площадку? Медицинский персонал, тренеры и руководство команды.

А что если вместо того, чтобы вернуть его в строй, они решат удержать его от участия в играх, чтобы он не достиг порога в 65 игр и не получил право на супермаксимальный контракт? Это позволит организации сэкономить деньги», — сказал Аренас во время собственного подкаста.

Подробнее об условиях — в нашем разборе:
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