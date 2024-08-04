Бэйлесс назвал игрока сборной США, который претендует на награду MVP на ОИ-2024

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс высоко оценил выступление атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной США по баскетболу Энтони Эдвардса на Олимпийских играх, которые на данный момент проходят в Париже.

«На Олимпийской арене зажглась новая звезда. Энтони Эдвардс, самый молодой игрок в составе сборной США, стремительно набирает обороты и становится главным претендентом на звание MVP. Именитым ветеранам Леброну [Джеймсу] и Кей Ди [Кевину Дюранту] пора уступить место Эдвардсу», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вчера, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024, в котором встречались сборные США и Пуэрто-Рико. Игра завершилась со счётом 104:83 в пользу американской команды. Энтони Эдвардс, в свою очередь, стал лидером команды по набранным очкам — 26.