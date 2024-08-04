Портал Hoopshype обнародовал список лучших игроков сборной США на Олимпиаде

Портал Hoopshype опубликовал рейтинг лучших игроков национальной команды США в мужском баскетбольном турнире на летних Олимпийских играх в Париже в соответствии с их показателями в различных компонентах игры.

Первое место в данном рейтинге среди игроков сборной США занимает атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и национальной команды Энтони Эдвардс. На второй строчке расположился лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной Кевин Дюрант. Замыкает тройку лучших лёгкий форвард национальной команды и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Рейтинг от HoopsHype Фото: HoopsHype

Вчера, 3 августа, завершился матч, в котором встречались национальные команды США и Пуэрто-Рико. Победу со счётом 104:83 одержала американская сборная. Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал Энтони Эдвардс. Ему удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершить два перехвата.