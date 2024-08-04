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Портал Hoopshype обнародовал список лучших игроков сборной США на Олимпиаде

Портал Hoopshype обнародовал список лучших игроков сборной США на Олимпиаде
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Портал Hoopshype опубликовал рейтинг лучших игроков национальной команды США в мужском баскетбольном турнире на летних Олимпийских играх в Париже в соответствии с их показателями в различных компонентах игры.

Первое место в данном рейтинге среди игроков сборной США занимает атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» и национальной команды Энтони Эдвардс. На второй строчке расположился лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной Кевин Дюрант. Замыкает тройку лучших лёгкий форвард национальной команды и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Рейтинг от HoopsHype

Рейтинг от HoopsHype

Фото: HoopsHype

Вчера, 3 августа, завершился матч, в котором встречались национальные команды США и Пуэрто-Рико. Победу со счётом 104:83 одержала американская сборная. Наиболее результативным игроком американской национальной команды стал Энтони Эдвардс. Ему удалось набрать 26 очков, сделать три подбора, три передачи, а также совершить два перехвата.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй
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