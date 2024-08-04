Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аренас раскрыл причины низкой посещаемости игр женской сборной США на Олимпиаде

Аренас раскрыл причины низкой посещаемости игр женской сборной США на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас заявил, что отсутствие таких баскетболисток женской НБА (WNBA), как Кейтлин Кларк и Энджел Риз, которые проводят дебютные сезоны, является причиной низкой посещаемости матчей с участием женской сборной США на Олимпийских играх — 2024.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
102 : 76
Япония
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner
Япония: Mawuli, Такада, Yoshida, Machida, Motohashi, Ямамото, Hayashi, Mawuli, Миядзаки, Миядзава, Тодо, Акахо
Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
74 : 87
США
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner

«Неоспоримый факт: две девушки привлекают огромное количество поклонников. Их присутствие в команде становится мощным магнитом для зрителей. Это подтверждает статистика посещаемости матчей: 13 000 человек на игре США против Японии, 27 000 — на матче Испании с Китаем и 24 000 — на встрече Нигерии и Австралии.

Однако создаётся впечатление, что организаторы не до конца понимают, что болельщики со всего мира приходят именно ради американских звёзд спорта», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Сейчас читают:
Соперничество длиною в жизнь. У суперзвезды женской НБА появился сильный конкурент
Соперничество длиною в жизнь. У суперзвезды женской НБА появился сильный конкурент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android