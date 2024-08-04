Аренас раскрыл причины низкой посещаемости игр женской сборной США на Олимпиаде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас заявил, что отсутствие таких баскетболисток женской НБА (WNBA), как Кейтлин Кларк и Энджел Риз, которые проводят дебютные сезоны, является причиной низкой посещаемости матчей с участием женской сборной США на Олимпийских играх — 2024.
«Неоспоримый факт: две девушки привлекают огромное количество поклонников. Их присутствие в команде становится мощным магнитом для зрителей. Это подтверждает статистика посещаемости матчей: 13 000 человек на игре США против Японии, 27 000 — на матче Испании с Китаем и 24 000 — на встрече Нигерии и Австралии.
Однако создаётся впечатление, что организаторы не до конца понимают, что болельщики со всего мира приходят именно ради американских звёзд спорта», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.
- 4 августа 2024
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