Аренас раскрыл причины низкой посещаемости игр женской сборной США на Олимпиаде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас заявил, что отсутствие таких баскетболисток женской НБА (WNBA), как Кейтлин Кларк и Энджел Риз, которые проводят дебютные сезоны, является причиной низкой посещаемости матчей с участием женской сборной США на Олимпийских играх — 2024.

«Неоспоримый факт: две девушки привлекают огромное количество поклонников. Их присутствие в команде становится мощным магнитом для зрителей. Это подтверждает статистика посещаемости матчей: 13 000 человек на игре США против Японии, 27 000 — на матче Испании с Китаем и 24 000 — на встрече Нигерии и Австралии.

Однако создаётся впечатление, что организаторы не до конца понимают, что болельщики со всего мира приходят именно ради американских звёзд спорта», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.