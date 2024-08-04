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Серена Уильямс подчеркнула то, что Леброн получил признание от фирмы Nike на Олимпиаде

Серена Уильямс подчеркнула то, что Леброн получил признание от фирмы Nike на Олимпиаде
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс подчеркнула то, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс получил признание от известной фирмы Nike на летних Олимпийских играх в Париже.

Уильямс опубликовала на своей странице в социальных сетях фото оранжевой статуи Леброна Джеймса, которую установили перед Nike House, отметив Леброна и фирму Nike.

Фото: Страница Серены Уильямс в социальных сетях

Вчера, 3 августа, состоялась игра между национальными командами США и Пуэрто-Рико. Победа со счётом 104:83 осталась за американскими баскетболистами.

Леброн по ходу встречи провёл на площадке 17 минут, а также набрал 10 очков, сделать шесть подборов и восемь передач. В четвертьфинале США предстоит провести игру со сборной Бразилии.

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