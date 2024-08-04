Богдан Богданович — о сборной Южного Судана: эти парни играют без страха

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и член национальной команды Сербии Богдан Богданович выразил уважение сборной Южного Судана, отметив их высокий уровень игры.

«Игра с Южным Суданом была серьёзным вызовом и хорошей проверкой для нас перед четвертьфиналом. Эти парни грандиозно выступили на этом турнире, уважение им. Мы знаем о них со времён чемпионата мира. Они действительно стали лучше. То, что Луол Денг делает для своей федерации баскетбола, удивительно. Видно, что их работа приносит плоды, так что снимаю шляпу перед ними. Им хотелось произвести впечатление. Эти парни играют без страха и трепетно относятся к своей стране. У них есть стержень, поэтому их сложно победить. Это было здорово», — приводит слова Богдановича портал Eurohoops.