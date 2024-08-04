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Айверсон объяснил, почему возненавидел «Чикаго Буллз» после матча с Джорданом

Айверсон объяснил, почему возненавидел «Чикаго Буллз» после матча с Джорданом
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Аллен Айверсон рассказал, как первый матч с легендарным игроком Майклом Джорданом усилил его неприязнь к «Чикаго Буллз».

«Он обозвал меня. Я был фанатом «Буллз», когда только начинал. Но пока он был в лиге, я ненавидел их больше, чем любую другую команду в этой лиге. Я ненавидел «Буллз». Как только я попал в НБА и услышал, как они с нами разговаривают. Они знали, что находятся на вершине.

Никогда не забуду, как впервые его увидел. Он не казался мне реальным. Я был явно поражён. Я посмотрел на него, и он показался мне почти нечеловеческим. На нём были Jordans и даже не было носков НБА, и я заметил на его голени наколенник. Я подумал: «Чувак, это он». Мои товарищи по команде дразнили меня перед игрой, говоря, что я не покажу свою игру, потому что мой кумир на площадке. Я был поражён, но как только матч начался и мяч был в игре, всё это сошло на нет. Настало время шоу», — приводит слова Айверсона The Wirght Way Network.

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