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Аналитик рассказал, почему Джейсон Тейтум не входит в топ-5 лучших игроков НБА

Аналитик рассказал, почему Джейсон Тейтум не входит в топ-5 лучших игроков НБА
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Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф назвал причину, из-за которой форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не входит в топ-5 лучших игроков НБА.

«Дело в том, что, хотя я считаю Джейсона Тейтума одним из 10 лучших игроков лиги, мне кажется, что он победил, поскольку выступал в очень сильной команде. Впечатляющие командные результаты привели к невероятным индивидуальным показателям, благодаря которым Джейсон и получил большую поддержку со стороны фанатов в выборе игроков в символические сборные лиги. Однако, на мой взгляд, Тейтум не входит в пятёрку лучших игроков НБА, поскольку он недостаточно силён в нападении на половине площадки», — приводит слова Тимпфа портал Sportskeeda.

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