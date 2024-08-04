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Кевин Дюрант поделился, что о нём говорит следующее поколение баскетболистов

Кевин Дюрант поделился, что о нём говорит следующее поколение баскетболистов
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант рассказал, как другие баскетболисты признали, что он оказал влияние на их игру.

«Довольно круто, когда слышишь это от настоящих игроков, парней, которые действительно работают и пытаются попасть в НБА, что я оказал влияние на них и их карьеры. Потом я слышу, что иногда говорят обо мне другие люди. А они не понимают моего влияния.

Но когда разговариваешь с игроками, то они говорят совершенно другое, что довольно круто. Всё всегда сводится к тому, что говорят о вас парни на площадке. Это мнения, которые я действительно уважаю», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Вчера, 3 августа, завершился матч, в котором встречались национальные команды США и Пуэрто-Рико на летних Олимпийских играх в Париже. Победу со счётом 104:83 одержала американская сборная. Дюрант во время встречи вышел на первое место в истории сборной США как по количеству набранных очков, так и по количеству собранных подборов.

Отметим, что 35-летний Кевин Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй
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