Кевин Дюрант поделился, что о нём говорит следующее поколение баскетболистов

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант рассказал, как другие баскетболисты признали, что он оказал влияние на их игру.

«Довольно круто, когда слышишь это от настоящих игроков, парней, которые действительно работают и пытаются попасть в НБА, что я оказал влияние на них и их карьеры. Потом я слышу, что иногда говорят обо мне другие люди. А они не понимают моего влияния.

Но когда разговариваешь с игроками, то они говорят совершенно другое, что довольно круто. Всё всегда сводится к тому, что говорят о вас парни на площадке. Это мнения, которые я действительно уважаю», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Вчера, 3 августа, завершился матч, в котором встречались национальные команды США и Пуэрто-Рико на летних Олимпийских играх в Париже. Победу со счётом 104:83 одержала американская сборная. Дюрант во время встречи вышел на первое место в истории сборной США как по количеству набранных очков, так и по количеству собранных подборов.

Отметим, что 35-летний Кевин Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах.