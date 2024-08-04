Тренер сборной Германии: надеялся, что нашим соперником по 1/4 финала будет лёгкая команда

Тренер сборной Германии по баскетболу Гордон Херберт рассказал, что они рассчитывали получить в соперники в четвертьфинале летних Олимпийских игр в Париже более лёгкую команду.

«Я надеялся, что нашим соперником по четвертьфиналу будет более лёгкая команда. Однако не думаю, что такое могло бы быть, поскольку все сборные здесь действительно очень хороши», — приводит слова Херберта портал Eurohoops.

Напомним, в четвертьфинале летних Олимпийских игр по баскетболу национальная команда Германии проведёт встречу со сборной Греции. Игра пройдёт во вторник, 6 августа.

В последнем матче, который состоялся 2 августа, сборная Германии встретилась с национальной командой Франции. Победа со счётом 85:71 (24:18, 24:9, 21:19, 16:25) осталась на немецкими баскетболистами.