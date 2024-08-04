Игрок «Зенита» Артём Антипов перешёл в «Пари НН» на правах аренды

Форвард «Зенита» Артём Антипов перешёл в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Согласно информации из пресс-релиза, нижегородский клуб арендует Артёма на сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Зенит» желает Артёму Антипову успехов в составе нижегородского клуба», — сказано в пресс-релизе клуба.

Напомним, Артём является воспитанником петербургской школы баскетбола. В сезоне-2022/2023 форвард дебютировал в Суперлиге в составе «Зенита»-2, а в сезоне-2023/2024 вместе с фарм-командой сине-бело-голубых дошёл до полуфинала. В предстоящем чемпионате у 19-летнего баскетболиста появится шанс дебютировать в Единой лиге ВТБ.

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