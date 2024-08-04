Баскетбол 3x3, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 4 августа

Сегодня, 4 августа, на летних Олимпийских игр в Париже запланирован очередной игровой день в баскетболе 3x3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием. Игры проведут женские сборные.

Олимпиада-2024. Баскетбол 3х3. Женщины

Расписание матчей 4 августа (время — московское):

18:15. Женщины. Группа C. 3-й тур. Германия — США;

22:00. Женщины. Группа B. 3-й тур. Австралия — Франция;

Олимпийским чемпионом Токио у женщин является сборная США. Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Четвертьфинал среди мужчин состоится во вторник, 6 августа. А среди женщин — в среду, 7 августа. Матчи 1/4 Олимпиады в этой дисциплине начнутся в 12:00 по московскому времени.