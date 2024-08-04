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Дэвид Бекхэм отреагировал на новую статую в память о Коби Брайанте и его дочери Джиджи

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм и многие другие звёзды оставили реакцию под постом вдовы баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Ванессы в социальной сети.

Она опубликовала фото новой статуи в память о легендарном игроке и дочери Джиджи, которые трагически погибли в результате крушения вертолёта в 2020 году.

«Очень красиво», — написал Бекхэм.

Статуя была открыта возле арены Crypto.com. Она стала второй. Примерно в середине сезона-2023/2024 НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» почтил память покойного Коби Брайанта, установив его статую возле арены.

Как сообщает репортёр ESPN Дэйв Макменамин, сейчас ведётся работа над третьей статуей, открытие которой ожидается в следующем сезоне НБА. На данный момент неясно, когда публика сможет увидеть новую статую.